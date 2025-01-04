Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanında güle oynaya kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor deplasmanda Alex de Souza'nın yönetimindeki Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Corendon Airlines Park'ta oynanan maçta Eyüpspor'a galibiyete getiren golleri 32. dakikada Mame Thiam, 35. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam, 41. dakikada Ahmed Kutucu ve 62. dakikada Prince Ampem kaydetti.
Antalyaspor'un tek golünü ise 48. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra kazanan Eyüpspor puanını 30'a yükseltirken, iç sahada Fenerbahçe (2-0) ve Galatasaray'ın (3-0) ardından üçüncü mağlubiyeti alan Antalyaspor 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, Eyüpspor haftayı BAY geçecek.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #eyüpspor #antalyaspor
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