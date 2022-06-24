Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: 'Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz'

24 Haziran 2022 Cuma, 17:20

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için yarıştığı Altay'ın genç yıldızı Kazım Karataş'ın Eyüpspor'a transferi spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Eyüpspor, 2003 doğumlu Kazımcan Karataş transferi için İzmir ekibi Altay ve oyuncuyla anlaşma sağlarken, oyuncunun bonservisini de almış oldu. 5 yıllık imza atan Kazımcan Karataş, iki yıllığına Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.

Eyüpspor'un Kazımcan Karataş transferi günün en çok konuşulan konusu olurken, kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddialar hakkında Hürriyet'e konuştu.

Kulaksız, "Bunlar birer yatırım projesi, hülle degil. Eyüpspor olarak genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Biz hem girişimci hem de yatırımcı bir kulübüz. Kazımcan Karataş değerinde 4-5 oyuncu daha oyuncu transfer edeceğiz. Transfer ettiğimiz futbolcuları Türkiye'nin lokomotif kulüpleri vasıtasıyla vitrine çıkarıp Avrupa pazarına sunmak istiyoruz. Galatasaray'ın arka bahçesi gibi anılmak istemiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzospor'la iş birliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.