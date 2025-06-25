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Eyüpspor'da ayrılık resmen açıklandı!

Eyüpspor'da ayrılık resmen açıklandı!

25.06.2025 14:23:00
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AA
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Eyüpspor'da ayrılık resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Eyüpspor, üç sezondur takımda forma giyen 29 yaşındaki Recep Niyaz ile yollarına ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig'e yükselişimizdeki gösterdiği özverili performansı ve Süper Lig'de ilk sezonumuzdaki katkıları için Recep Niyaz'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 2 maçta görev aldı.

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