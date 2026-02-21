Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 15:32:00
Cumhuriyet Spor
Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1'de devirdi!

Süper Lig'de Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada tempo oldukça düşük kaldı ve uzun süre gol sesi çıkmadı. Eyüpspor, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Eyüpspor, ligde evinde 6 hafta sonra galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 21 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 23 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

FATİH TERİM DE TRİBÜNDE

Öte yandan Fatih Terim de Eyüpspor - Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti.

