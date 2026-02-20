Galatasaray GAİN'den ABB FOMGET karşısında kritik galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.02.2026
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ABB FOMGET'i 3-0 mağlup eden Galatasaray Gain, puanını 51'e yükseltti ve lider Fenerbahçe Arsavev ile arasındaki farkı 4'e düşürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 20. Hafta maçında Galatasaray Gain sahasında ABB FOMGET'i 3-0 mağlup etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. ve 83. dakikalarda Marta Cintra ve 55. dakikada Manga getirdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 51 puana yükselerek lider Fenerbahçe Arsavev ile arasında puan farkını 4'e indirdi. ABB FOMGET ise 42 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Galatasaray, ALG Spor'a konuk olacak. ABB FOMGET ise Fatih Vatanspor'u ağırlayacak. 

