Eyüpspor iftarda buluştu
Eyüpspor Kulübü, Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar organizasyonuna, kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ve futbol takımının yanı sıra altyapıdan oyuncular ve vatandaşlar katıldı.
Burada açıklamada bulunan Fatih Kulaksız, "Camia olarak güzel bir iftar sofrasında buluşmak istedik. Bu organizasyonları inşallah önümüzdeki ramazanlarda daha geniş şekilde yapmayı ümit ediyoruz. Eyüp Belediyesi ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Eyüpspor'un köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Kulaksız, şunları kaydetti:
"Kulübümüz 1919'da kurulmuş, 106 yıllık tarihe sahip önemli bir spor kulübü. Kulübü hangi şartlardan alıp hangi şartlara getirdiğimiz malum. Ligde çok başarılı bir sezon geçiriyoruz ve şu anda 5. sıradayız. Bu başarıda emeği geçen başta başkanımız Murat Özkaya olmak üzere teknik direktörümüz Arda Turan'a, ekibine ve futbolcu kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah kendi stadımızda, kendi taraftarımızla bütünleştiğimiz günleri rabbim nasip eder. Eyüpspor'un bugünlerinin kıymetini bilelim ve tadını çıkaralım."
Teknik direktör Arda Turan ise "Ortada bir başarı varsa her zaman sahadaki oyuncuların ve personelindir. Güzel bir organizasyon, 100 küsur yıllık bir camia. İnşallah bu camiayı büyütüp organizasyonumuzu sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Bu keyifli günlerde takımıza destek verin, kapımız herkese açık. Sizleri maçlarımıza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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