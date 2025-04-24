Eyüpspor maçı öncesi Galatasaray'a iyi haber
Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, sakatlıkları geçen Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata takımla çalıştı.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
İdman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tedbir amacıyla kadroya dahil edilmeyen Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Etiketler: #eyüpspor #galatasaray #sakatlık #Trendyol Süper Lig
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