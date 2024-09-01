Eyüpspor maçına dakikalar kala Trabzonspor'a kötü haber!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 19:21

Güncelleme: 01.09.2024 - 19:21

Trabzonspor'da Eyüpspor maçına dakikalar kala sakatlık şoku yaşandı.

Sakatlanan Stefan Savic yerine John Lundstram ilk 11'e dahil edildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic'in yerine Lundstram ilk 11'e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."