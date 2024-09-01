Eyüpspor maçına dakikalar kala Trabzonspor'a kötü haber!
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da maça ilk 11'debaşlayacağı açıklanan Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Trabzonspor'da Eyüpspor maçına dakikalar kala sakatlık şoku yaşandı.
Sakatlanan Stefan Savic yerine John Lundstram ilk 11'e dahil edildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic'in yerine Lundstram ilk 11'e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."
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