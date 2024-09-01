Eyüpspor maçına dakikalar kala Trabzonspor'a kötü haber!

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da maça ilk 11'debaşlayacağı açıklanan Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 19:21
Eyüpspor maçına dakikalar kala Trabzonspor'a kötü haber!
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Trabzonspor'da Eyüpspor maçına dakikalar kala sakatlık şoku yaşandı.

Sakatlanan Stefan Savic yerine John Lundstram ilk 11'e dahil edildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic'in yerine Lundstram ilk 11'e dahil edildi. Ayrıca Ali Şahin Yılmaz da yedek kadroya eklenmiştir."


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