Trabzonspor özüne dönmeli

01 Eylül 2024 Pazar

Trabzonspor yönetimi, yeni sezonda sevenlerine yine bir şampiyonluk yaşatabilme adına yaptığı transferlerin lig ve kupada hem skor hem de oyun olarak sahaya yansımaması üzerine sorumlu olarak gördüğü Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Karadeniz Fırtınası, yeniden lige dönüp yarışmak için zaman yitirmeden takımın başına yeni hocasını getirmeli. İlk akla gelen isim Şenol Güneş. Ama uzun süredir Trabzon’da olmasına ve davet edilmesine karşın ne Trabzonspor’un 1. Lig’e yükselmesinin 50., ne kuruluşunun 57. yılına, ne de efsane başkan Salih Erdem’in cenaze törenine katılmadığı için aday olarak biraz uzakta duruyor. Trabzonspor, kendi kültürüne, kimliğine uygun, bu duyguları yaşayan ve yaşatabilen bir isme öncelik vermeli.

Çok isim var... Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Fatih Tekke gibi yöre çocukları ve Trabzonspor sevdalıları... Başkan Ertuğrul Doğan’ın “Bir yıl içinde Trabzonspor’un borcunu sıfırlayacağım” müjdesi üzerine artık tasarruf zamanı diyerek çok zor kazanan Trabzonspor kolay harcamamalı. Bordo-Mavililer her anlamında özüne ve altyapıya dönmeli. Bunun için de biraz sabır biraz da zamana gereksinim var. Yeter ki Trabzonspor çıksın ve sahada kendine yakışan mücadelesini versin.