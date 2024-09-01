Trabzonspor deplasmandan 1 puan ile dönüyor: Eyüpspor 0-0 Trabzonspor

Yayınlanma: 01.09.2024 - 18:18

Güncelleme: 01.09.2024 - 21:22

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Temposu oldukça düşük olan mücadelede iki takım da pozisyona girmekte güçlük yaşadı. Eyüpspor'un 2 net pozisyonunda Mame Thiam, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Trabzonspor ise ceza sahası dışından denemelerine rağmen, Berke Özer'in koruduğu kaleye gol atamadı.

EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı. VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı. Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.

TRABZONSPOR 0-0'A ABONE

Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 2 mücadele 0-0 sona erdi. Eyüpspor ise ilk 4 haftayı 8 puanla kapattı.

MİLLİ ARA SONRASI DEV MAÇ

Milli aradan sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin Yalçın, Claro, Tayfur, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Samu Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Orsic, Draguş, Enis.

Karşılaşmadan önemli anlar | Eyüpspor 0-0 Trabzonspor

90' Karşılaşmada son düdük çaldı.

90' Son dakikalarda iki takım da çok fazla pas hatası yapmaya başladı.

90' Eren Elmalı, tedaviye gerek duymadan yeniden ayağa kalktı. Son bölümde tempo bir hayli düştü.

90' Trabzonspor'da bu kez Eren Elmalı kendini yere bıraktı.

90' Trabzonspor'da Muhammed Cham'ın soldan kullandığı köşe vuruşunu Eyüpspor savunması uzaklaştırdı.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 7 dakika ilave edildi.

90' Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham, Enis'in yerine oyuna dahil oldu.

88' Savunma arkasına atılan topa Enis Destan'dan önce kaleci Berke müdahale etti. Bu pozisyon sonrası Enis sakatlık yaşadı. Sağlık görevlileri onun için oyun alanına geldi.

87' Fredrik Midtsjoe, soldan son çizgiye inip içeri çevirdi. O bölgede Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

86' Eyüpspor'da Anastasios Chatzigiovanis ve Tugay Kacar oyuna girdi. Melih ve Thiam çıktı.

85' Melih Kabasakal kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

79' Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu monitörde izledi ve penaltıyı iptal etti. Seslar, kendini yere attığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

78' VAR'ın uyarısıyla hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izlemeye gitti.

77' Eyüpspor'da Svit Seslar, Mendy'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

76' Eyüpspor penaltı kazandı.

75' Trabzonspor'da Cihan Çanak'ın yerine Enis Bardhi oyunda.

74' Mame Baba Thiam'ın kale önünde yaptığı vuruş üstten auta gitti. Pozisyonun sonrasında Thiam için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

69' Eyüpspor'da Melih Kabasakal, Okay Yokuşlu'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü

67' Ön alanda yapılan baskı sonrası kazanılan topu Midtsjö, çaprazdan içeri çevirdi. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topu Ahmed Kutucu tamamlamak istedi top savunmaya çarpıp kornere gitti.

65' Umut Meraş'ın ceza sahasına gönderdiği topa boş pozisyondaki Thiam çok iyi vurdu. Uğurcan Çakır aynı güzellikte topu kurtardı.

63' Malheiro sağdan kale önündeki Enis'e göndermek istedi ama Eyüpspor savunması topu kornere çeldi.

55' Eyüpspor'da Emre Akbaba çıktı, Bruno oyuna girdi.

60' Eren Elmalı'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa Enis Destan kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti.

55' Eyüpspor'da Robin Yalçın sarı kart gördü.

51' Trabzonspor etkili geldi. Enis Destan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Berke Özer güçlükle çeldi.

49' Orta alanda yapılan faullerle oyun sık sık duruyor.

48' Fredrik Midtsjoe, orta alanda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Top Eyüpspor'da.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

43' Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan kontrol etti.

42' Samu Saiz'in sağ çaprazdan yaptığı harika vuruşu Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

41' Cihan Çanak, savunma arkasına sarkan Enis Destan'ı düşündü. Eyüpspor savunması araya girdi.

36' Melih Kabasakal'ın uzaklardan yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır iki hamlede kurtardı.

34' Cihan Çanak'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan auta gitti.

33' Trabzonspor, rakip yarı alana yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

31' Umut Meraş, Ahmed Kutucu'nun pasıyla soldan bindirmek istedi ama savunma topu son anda uzaklaştırdı.

30' Lundstram'ın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

29' Trabzonspor'da John Lundstram sakatlık geçirdi. Sağlık ekibi onun için oyun alanında.

20' Trabzonspor, bu bölümde topu Eyüpspor'dan aldı. Bordo mavililerin 65'e 35 topla oynama üstünlüğü var.

19' Tayfur Bingöl'ün sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Ahmed Kutucu istediği gibi kontrol edemedi.

16' Trabzonspor maçtaki ilk şutunu çekti. Denis Dragus'un ceza sahası dışından gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

15' Trabzonspor henüz rakip kaleye şut gönderemedi. Eyüpspor, 3 denemede 1 isabet sağladı.

13' Cihan Çanak'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Umut Meraş son anda uzaklaştırdı.

12' Maçta tempo çok düşük. İki takımın da net bir pozisyonu henüz yok.

9' Cihan Çanak'ın kullandığı serbest vuruşu Eyüpspor savunması uzaklaştırdı.

8' Cihan Çanak, Ahmed Kutucu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

5' Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruş direğin dibinden dışarı gitti.

4' Eyüpspor, rakip yarı alana yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

2' Eyüpspor'un Umut Meraş ile kullandığı serbest vuruşu yay üzerinde Ahmed Kutucu vurdu. Savunmadan döndü. Dönen topa Emre vurdu kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.