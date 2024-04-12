Eyüpspor, Manisa'da kazanamadı

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 22:56
Eyüpspor, Manisa'da kazanamadı
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Levent Devrim'in ekibi Manisa FK ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya geldi.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 biterken, maçın ilk gollerini Eyüpspor adınaa 13. dakikada Prince Ampem ve 20. dakikada Svit Seşlar kaydetti. Eyüpspor'da Bekir Yılmaz 58. dakikada kırmızı kart gördü.

Ev sahibi Manisa FK'ye beraberliği getiren golleri ise 32. dakikada Jetmir Topalli ve 47. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti. Manisa FK'de Sandro Lima 41. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor 68 puana ulaşırken, Manisa FK puanını 33'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Boluspor'u ağırlarken, Manisa FK deplasmanda Altay ile karşılaşacak.


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