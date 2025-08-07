Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eyüpspor'un stat talebine TFF'den ret!

7.08.2025 16:45:00
AA
Eyüpspor, Süper Lig'deki iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynamak için başvurduklarını, ancak ret cevabı aldıklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, yeni sezonda iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynamak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda iç saha maçlarını oynamak adına gerekli tüm girişimlerde bulunmasına rağmen olumlu bir geri dönüş alamamıştır. İlçemize daha yakın, Süper Lig standartlarına uygun stadyumlarda iç saha maçlarımızı oynayabilmek için olağanüstü bir çabayla çalışmamıza rağmen ne yazık ki bu taleplerimize de olumlu bir geri dönüş alınamamıştır. Bu nedenle ilçemize oldukça uzak bir konumda bulunan Pendik Stadyumu'nda maçlarımızı oynayacak olmaktan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ancak bu süreçte bizlere kapılarını açan ve destek olan Pendikspor Kulübü'ne içten teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kendi statlarında maçlarını oynamanın en büyük hedefleri olduğuna yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sezon içerisinde üç iç saha maçımızı Rams Başakşehir Futbol Kulübü'ne ait Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayabilmemiz için verdikleri destekten dolayı, Başakşehir Kulübü'ne ve kulüp başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a da ayrıca teşekkür ederiz. ikas Eyüpspor olarak en büyük hedefimiz, kulübümüze ve taraftarlarımıza yakışır, modern ve tam donanımlı kendi stadyumumuza en kısa sürede kavuşmak ve maçlarımızı artık kendi evimizde oynayabilmektir. Bu zorlu şartlarda başladığımız yeni sezonda en büyük gücümüz olan taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi desteğini yanımızda hissettirmesi ve birlikte hedeflerimize yürümemizdir."

