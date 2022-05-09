Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verildi
Son dakika... Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
TFF 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna Duyuru— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) May 9, 2022
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/sUMqAr0HC1
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