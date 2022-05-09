Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verildi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:41

TFF 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.