Yeni Malatyaspor eski futbolcusu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti
Kariyerinde bir dönem Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki, 29 yaşında yaşamını yitirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Demokratik Kongolu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.
En son Hollanda'nın Twente kulübünde oynayan Lukoki hakkında kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Twente, Jody Lukoki'nin vefat ettiğine dair korkunç bir haber aldı. Kulüp bu trajik olay karşısında derin üzüntü içinde." ifadeleri kullanıldı.
LUKOKİ'NİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR.
Futbolda profesyonel kariyerine Ajax'ta başlayan Lukoki, Yeni Malatyaspor dışında Zwolle, Ludogorets ve Twente'te de oynadı.
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