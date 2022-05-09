Yeni Malatyaspor eski futbolcusu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:13

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Demokratik Kongolu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.

En son Hollanda'nın Twente kulübünde oynayan Lukoki hakkında kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Twente, Jody Lukoki'nin vefat ettiğine dair korkunç bir haber aldı. Kulüp bu trajik olay karşısında derin üzüntü içinde." ifadeleri kullanıldı.

LUKOKİ'NİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR.

Futbolda profesyonel kariyerine Ajax'ta başlayan Lukoki, Yeni Malatyaspor dışında Zwolle, Ludogorets ve Twente'te de oynadı.