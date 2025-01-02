Eyüpspor'dan Berke Özer ve Ahmed Kutucu açıklaması! "Söz hakkı sadece Eyüpspor'da"
Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Ahmed Kutucu ve Berke Özer hakkında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kulaksız, "Berke'nin satışından Fenerbahçe'ye %40 pay var. Söz hakkı ise sadece Eyüpspor'da" dedi.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ahmed Kutucu ve Berke Özer hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Kulaksız'ın o açıklamaları:
"Ahmed Kutucu ve Berke Özer için büyük takımlar bilgi aldı. Yurt dışından da isteyen kulüpler var. İki oyuncumuz satış listesinde değil ama doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. Galatasaray iki oyuncu için bilgi aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi var."
Berke'nin satışından Fenerbahçe'ye %40 pay var. Söz hakkı ise sadece Eyüpspor'da."
Etiketler: #eyüpspor #transfer #Ahmed Kutucu #berke özer
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