Ezeli rakipler Kaan Ayhan'a talip!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan ile ilgilendiği belirtildi.
İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için bir transfer iddiası gündeme geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, milli futbolcunun, teknik direktör Alessio Dionisi tarafından zaman zaman kullanıldığı aktarıldı. 28 yaşındaki futbolcunun bu nedenle devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği vurgulanırken, milli futbolcu ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği kaydedildi.
Kaan Ayhan
SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR DEVAM EDİYOR
Kaan Ayhan ile daha önce Türkiye'den Galatasaray'ın da ilgilendiği hatırlatıldı.
Sassuolo'da bu sezon 11 maça çıkan Kaan Ayhan, bir kez fileleri havalandırdı. 2020'den bu yana İtalyan ekibinin formasını giyen Kaan'ın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.
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