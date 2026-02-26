F.Bahçe 3-0’ın rövanşında Nottingham Forest’e konuk oluyor, Tedesco umutlu: ‘Mucize azmimiz var’

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off’unda Kadıköy’de 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşı için bugün İngiltere’de Nottingham Forest’in karşısına çıkıyor. Kritik mücadale saat 23.00’te başlayacak.

İtalyan hakem Maurizio Mariani’nin düdük çalacağı maçı TRT 1 naklen yayımlayacak.

Sarı-Lacivertlilerin turu geçmesi için 4 farklı galip gelmesi gerekiyor. 90 dakika 3 farklı F.Bahçe’nin üstünlüğüyle biterse uzatmalara gidilecek.

KRİTİK EKSİKLER

F.Bahçe’de sakatlığı süren Oosterwolde, Ederson, Talisca, Alvarez, Skriniar, Çağlar ile kart cezalısı Fred forma giyemeyecek. UEFA listesine yazılmayan Mert Günok ve Musaba da statü gereği yok. Ederson ve Mert’in yokluğunda kaleyi Tarık Çetin koruyacak.

‘KÖTÜ DURUMDA DEĞİLİZ’

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, tur için umutsuz olmadığını belirtip, “Avrupa Ligi neden bitmiş olsun? Orada bir mucize gerçekleştirmek için azmimiz var” dedi. İtalyan hoca, “Camiaya mesajınız nedir?” sorusuna, “Mesajımı her zaman sahada veririm. Eylül ayında geldiğimde bana bir belge imzalatsanız ve ‘Şubat ayında böyle bir durumda olacaksın’ deseniz kabul ederdim. Çok kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama işim çözüm bulmak” yanıtını verdi.

‘TÜRKİYE LİGİ ZOR’

Tedesco, “İngiltere’de alınacak olası kötü sonuç lige yansır mı?” şeklindeki soruyu, “Her ne kadar Kasımpaşa’ya puan kaybetsek de bu kadar puan kazanmamız, bunlar pozitif. Türkiye Süper Ligi zor. Bazen oyuncularımın ne kadar güçlü olduklarını bilmediklerini düşünüyorum. Sezon uzun. Sezon nisan, mayıs gibi belli olacak ve biz orada olacağız” sözleriyle cevapladı.