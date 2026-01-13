F.Bahçe, Atalanta’nın golcüsü için tekrar masada: Lookman hamlesi

FENERBAHÇE, Galatasaray karşısındaki Süper Kupa zaferinin ardından transfer çalışmalarına odaklandı. Musaba ve Guendouzi’yi kadrosuna katan SarıLacivertliler forvet transferi için Atalanta’dan Lookman’ı ilk sıraya aldı. Başkan Sadettin Saran’ın hakkındaki soruşturma süreci başlamadan önce İtalya’dayken Atalanta ile 35 milyon Avro bonservis ve 10 milyon Avro şarta bağlı bonuslar üzerinden prensipte anlaşma sağladığı, Nijeryalı futbolcuyla da yıllık 9 milyon Avro maaşa el sıkıştığı öğrenildi. Ancak Saran’ın Türkiye’ye dönmesiyle Lookman’ın birçok kulübün ilgisiyle karşılaşması üzerine Atalanta fiyat artırdı. İtalyan kulübünün şu an 45 milyon Avro bonserviste ısrarcı olduğu bildirildi. Başkan Saran ve ekibi dün yaptığı toplantının ardından Lookman için yeni bir teklif sunulmasını kararlaştırdı.

B planı Dovbyk - Sarı-Lacivertliler, Lookman transferini yapamazsa B planı olarak Roma’nın Ukraynalı forveti Artem Dovbyk’ya yönelecek. Teknik direktör Tedesco, 28 yaşındaki santrfora onay verdi. Roma’nın Ağustos 2024’te 30 milyon Avro bonservisle transfer ettiği Dovbyk, bu sezon 17 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı. F.Bahçe uzun süre ilgilendiği Sörloth’un transferini ise askıya aldı. Başkan Sadettin Saran’ın, 30 yaşındaki santrforla görüştüğü öğrenildi. Görüşmede Saran’ın transfer ısrarını yinelediği, Sörloth’un ise F.Bahçe’ye gelmek istediğini ancak kulübü A.Madrid’in devre arasında kendisini bırakmaya yanaşmadığını aktardığı kaydedildi.