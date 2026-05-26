F.Bahçe başkan adayı Safi, ‘Eskiden yeni olmaz’ diyerek Yıldırım’a mesaj yolladı: 'Değişimin öncüsüyüz'

26.05.2026 04:00:00
Hilmi Türkay
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, “Kimse takımın sahibi değildir, Fenerbahçe’nin sahibi sizlersiniz” diyerek değişim mesajı verdi. Aziz Yıldırım ise iki santrfor transferi için görüşmelerin sürdüğünü ve isimlerin seçimden önce açıklanacağını söyledi.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, “Fenerbahçe’nin neferiyiz ve hizmetkârıyız. Kimse takımın sahibi değildir, Fenerbahçe’nin sahibi sizlersiniz. Seçimde sandıklara sahip çıkıp Fenerbahçe’yi tekrar Fenerbahçelilere emanet edeceğiz” dedi.

Üyelerle bir araya gelen Safi, “Koltuklar emanettir, camiadan alacağımız teveccüh ile buraları sizlerle yönetmeye talip olacağız. Güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz. Fenerbahçe bir kulüptür bu takıma gelen başkanlar başarılı olmak zorundadır. Fenerbahçe’nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım. Biz de onun için buralara talip olduk. İştahımızla, yeteneğimizle, cesaretimizle, maddi ve manevi varlığımızla Fenerbahçe’ye hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.

‘2 FORVET AÇIKLAYACAĞIZ’

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, “2 santrfor alacağız. İki santrforun da isimleri belli. Onlarla da kendileriyle bire bir görüşmeler de yapıyoruz, konuşuyoruz da. Hatta ben de yurt dışına gidiyorum. Gidip buluşacağım onlarla ve artık son konuşmaları yapacağız. Seçimden önce açıklayacağız” dedi.

Yıldırım, “Mourinho’da o kazığı yedik. O yüzden hocayı seçimi kazanınca söyleyeceğiz. Golcü de açıklamazdım normalde. Ama karşı taraf açıklayacak. Gençler heyecanlı, hadi dedim açıklayalım” diye konuştu. Aziz Yıldırım, “Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız. Onu da halledecek, çözecek tecrübedir. Tecrübe olmazsa çözülmez. Onun için yola çıktık” ifadelerini kulandı. 

İlgili Konular: #Seçim #fenerbahçe #aziz yıldırım #futbol #Hakan Safi