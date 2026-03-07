Fenerbahçe, bugünkü derbiden çıkacak sonucu merakla bekliyor. SarıKırmızılıların olası mağlubiyeti halinde yarın Samsunspor karşısında galip gelirse puan farkını 1’e düşürme şansı yakalayacak Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran’ın hafta boyunca oyuncularla görüşerek, “Puan kayıpları yaşadık, hiçbirini beklemiyorduk. Ancak şansımız bitmedi, önümüzde 10 maç var, 10 final demektir. Fikstür avantajı bizim elimizde, Galatasaray’ın maçları daha zor. Ve onlarla da maçımız var. Samsunspor maçından galibiyetle ayrılıp şampiyon olana kadar galibiyet serisi yapacağız” dediği öğrenildi.
F.Bahçe Başkanı, futbolcularla konuşup şampiyonluğa motive etti: 'Her şey elinizde'
7.03.2026 04:00:00
Hilmi Türkay
