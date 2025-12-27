F.Bahçe Başkanı Saran, teknik direktör Tedesco’ya transfer garantisi verdi: ‘İstemediğini almam’

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran dün teknik direktör Tedesco ile telefonda transferler için bir görüşme yaptı. 1 saat sürdüğü öğrenilen toplantıda Saran ile Tedesco, transfer listesinde yer alan futbolcular hakkında gelinen son noktayla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Saran’ın devre arası yapılacak transferlere büyük önem verdiği ve alınacak kaliteli oyuncuların şampiyonluk hamlesi olacağını söylediği belirtildi.

Saran, Tedesco’nun onay vermediği hiçbir ismi transfer etmeyi düşünmüyor. Fenerbahçe Başkanı’nın İtalyan çalıştırıcıya, “Senin ikna olmadığın hiçbir ismi almayacağız. Eğer bir ismin illa Fenerbahçe’ye katkı sağlayacağını düşünüyorsam, seni ikna etmeye çalışacağım. Hem sana hem ekibime çok güveniyorum. Ortak akılla, Fenerbahçe için en doğru isimleri birlikte seçeceğiz” dediği kaydedildi. Öte yandan futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, transfer çalışmaları kapsamında yurt dışı seferine başladı. Torunoğulları dün Doha’ya gitti. Ancak Fenerbahçe’nin Katar’dan ve Suudi Arabistan’dan bir oyuncuyla ilgilenmediği, Torunoğulları’nın önemli bazı menajerlerle Doha’da görüşeceği belirtildi.

‘ŞAMPİYONLUĞA İLERLİYORUZ’

F.Bahçe’de attığı gollerle son maçlara damga vuran Talisca, şampiyonluk için iddialı. Brezilyalı yıldız, “Suudi Arabistan’dan ayrılmam sakince aldığım ve tamamen benim kararımdı. Al Nassr yönetimi ayrılmamı istemiyordu. Ben de bu yeni meydan okumayı, daha önce oynadığım Türkiye’ye dönmeyi istiyordum. F.Bahçe büyüyen, çok büyük bir proje. F.Bahçe 11 yıldır şampiyon olamıyor, bu yüzden bu görev için geldim. Geçen yıl seçimler ve başkan değişikliğinden dolayı kulüp için zor bir yıldı. Ama şimdi kulüp yeniden yapılanıyor ve gerçekten iyi bir hava içinde. Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Galatasaray önde ama biz de mücadele içindeyiz” dedi.