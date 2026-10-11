F.Bahçe, Ç.Rize’yi Asensio, İrfan ve Oğuz’la geçti: 3 golle 3 puana

Fenerbahçe milli ara sonrası Süper Lig’e galibiyetle devam etti. SarıLacivertliler 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup edip zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Fenerbahçe’nin ilk golünü uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan ve 11’de sahaya çıkan Asensio attı. 83’te İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından şık bir plaseyle skoru 2-0 yaptı. 87’de Oğuz Aydın sert şutunda ağları bularak 3-0’la Fenerbahçe’ye galibiyeti getirdi.

78. dakikada Rizeli Doicaru’nun ceza sahası içindeki şutunda kaleci Ederson kritik bir kurtarış yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı, milli arada da giderdi sakatlığını. Bu hafta da iyi çalıştı ve biz de kendisine formayı verdik” dedi.