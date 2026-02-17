F.Bahçe’de gollerin yarısından fazlasını Talisca, Kerem, Asensio attı: Bu üçlü çok güçlü

Fenerbahçe'yi bu üçlü sırtlıyor. Sarı-Lacivertlilerin yıldızları Talisca, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu hem golleri hem de asistleriyle takımlarını tüm kulvarlarda ayakta tutuyor. F.Bahçe’nin bu sezon Süper Lig, Avrupa kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da attığı toplam 76 golün 42’si bu üç isimden geldi.

Talisca 35 resmi maçta 21 gol atıp 4 asist yaptı. Brezilyalı yıldız, F.Bahçe’nin en golcü oyuncusu konumunda. Kerem Aktürkoğlu ise çıktığı 29 karşılaşmada 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kariyerinin en skorer dönemini yaşayan Asensio, forma giydiği 29 maçta 12 gol, 9 asistle yıldızlaştı.