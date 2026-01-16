F.Bahçe, Fransız yıldızla anlaşırken yönetim Al İttihad kulübüyle masada: Adım adım Kante

Transferin bazı teknik detayları için Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş, F.Bahçe Sportif Direktörü Devin Özek ve kulüp profesyoneli Berke Çelebi dün gece Abu Dabi’ye gitti.

Sarı-Lacivertli heyet, hem Kante’nin menajeriyle hem de oyuncunun kulübü Al İttihad’ın yetkilileriyle görüşerek transferi bitirmeye çalışacak. Sürecin son aşamaya geldiği, ödeme planı üzerinde detayların konuşulacağı belirtildi.

OLAYLI DERBİ CEZASI

Süper Lig’de 19 Mayıs 2024’te oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından yaşanan ve Sarı-Kırmızılı kulübün stat müdürü Ali Çelikkıran’ın darbedildiği olaya ilişkin aralarında Sarı-Lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Oosterwolde’nin de bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada duruşma görüldü.

Mahkeme sanıkların “Haksız tahrik altında basit yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hükmün geriye bırakılmasına karar verdi. Bahis soruşturmasından tutuklu bulunan Yandaş, SEGBİS’le duruşmaya katıldı.

Duruşmada Yandaş’ın fotoğrafını çeken G.Saray yöneticisi Timur Kuban hakkında tutanak tutuldu.