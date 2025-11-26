F.Bahçe kalecisi, derbiye günler kala PFDK’ye sevk edildi: Ederson disiplinde

Fenerbahçe'de Ederson şoku yaşanıyor. Brezilyalı kaleci, G.Saray derbisi öncesinde tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Buna gerekçe olarak Ederson’un Çaykur Rizespor maçında ev sahibi ekibin taraftarlarına yönelik hareketi gösterildi.

Tecrübeli kalecinin sevk edildiği “hakaret” başlıklı 41. maddenin karşılığı 2 ile 5 maç ceza. Sarı-Lacivertli yönetim, Ederson’a ceza çıkması ihtimaline karşı yapacağı savunmayı belirledi. F.Bahçeli idareciler, Brezilyalı file bekçisinin İngiltere’de Manchester City forması giydiği dönemde de yaptığı benzer hareketin görüntülerini hazırladı.

Savunmada, Ederson’un hareketinin “hakaret” kapsamına girmediği ve rakip takım taraftarlarına yönelik olmadığı, İngiltere’de de bu duruma ceza verilmediği kesin bir dille vurgulanacak.