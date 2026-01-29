F.Bahçe’nin, 34 yaşındaki oyuncu için çabası sürüyor: Kante'ye yeni teklif

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak adına uğraş verdiği N’Golo Kante için Al İttihad kulübüne yeni bir teklif yaptı. 34 yaşındaki ön liberonun menajerinin de teklifte aracı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe transfer komitesinin bugün Cidde’ye gitmek için plan yaptığı, Al İttihad’dan gelecek yanıta göre hareket edileceği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe’de performansıyla tartışılan Jhon Duran için resmi teklif geldi. Duran’ın menajeri gelen bu teklifin ardından SarıLacivertli yönetimle görüştü. Duran, yönetimin kendisine vereceği yanıta göre ayrılıp ayrılmayacağına karar verecek. Oosterwolde için de İngiltere Premier Lig’den teklifler geldi. Fenerbahçe sezon ortasında satmayacağını iletti. Bir İngiliz takımı da sezon sonu için oyuncunun menajerinden sağlık raporu istedi. Oosterwolde dün sağlık testine girdi. Rapor kulübe gönderildi ve resmi teklif bekleniyor.

UEFA’DA BÜKREŞ SINAVI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında bugün Romanya temsilcisi Steaua Bükreş’le deplasmanda karşılaşacak. National Arena’da saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak mücadeleyi Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek. Avrupa Ligi’ndeki 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 11 puan toplayan Sarı-Lacivertliler 18. sırada. Fenerbahçe ilk 24 takım arasında yer alıp son 16 turu için Play-Off oynama hakkını kazandı. Sarı-Lacivertliler bugün kazanıp ilk 16 takım arasına girerek PlayOff’ta seri başı olma avantajını yakalamak istiyor. F.Bahçe’de sarı kart cezalısı Skriniar, ağrıları olan Duran ve sakat Edson Alvarez, Brown, Levent forma giyemeyecek.