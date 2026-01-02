F.Bahçe, rotasını deneyimli oyuncuya çevirdi: Goretzka liste başı

Fenerbahçe orta sahaya ve forvete yapılacak takviyelere yoğunlaştı. Sarı-Lacivertlilerde orta saha için gündeme gelen son isim Bayern Münih’ten Leon Goretzka oldu. F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, geçmişte Schalke’nin başındayken 30 yaşındaki futbolcuyla beraber çalışmıştı.

İtalyan hocanın, Sarı-Lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Goretzka’yı tanıyorum. Eğer şartlarımız uyuyorsa ve alabiliyorsanız bu oyuncuya kabulüm” dediği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun, Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları’nın geçen hafta Doha’da Goretzka’nın menajeriyle ilk teması kurduğu ve oyuncunun şartlarını sorduğu bildirildi.

Tecrübeli oyuncunun yıllık maaş beklentisinin 10-12 milyon Avro seviyesinde olduğu bildirildi.

STOPER ADAYI: KİM

F.Bahçe bir yandan da Tedesco’nun isteği doğrultusunda stopere takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda transfer rotası Almanya’ya çevrildi. Sarı-Lacivertliler, B.Münih’ten eski oyuncusu Kim Min Jae, B. Dortmund’dan Niklas Süle ve U.Berlin’den Diogo Leite’yi transfer listesine ekledi. Kim Min Jae, bu sezon Bayern Münih’te beklediği şansı bulamadı.

F.Bahçe, Güney Koreli stoperin takımı ve ligi tanımasını önemli bir avantaj olarak görüyor. Süle ve Leite’nin kulüpleriyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sarı-Lacivertliler, bu isimlerden birini bedelsiz bitirmeyi de planlıyor. Öte yandan F.Bahçe, Utrecht’le sezon sonu kontratı bitecek 25 yaşındaki sol bek Souffian El Karouani’ye bir yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme teklif etti.