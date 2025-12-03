F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, takımın gidişatından memnun: ‘Doğru yoldayız’

Fenerbahçe'de Galatasaray beraberliğiyle liderlik hesapları şimdilik ilerleyen maçlara kalırken teknik direktör Tedesco’nun oyuncularına güven aşıladığı öğrenildi.

İyi bir ivme yakaladıklarını ve futbollarının geliştiğinin altını çizen genç hocanın, “Bu büyük atmosferde iyi olan taraf bizdik. İstediğimiz gibi başlamasak da iyi reaksiyon gösterip geri döndük. İlk geldiğim günle bugün arasındaki farkı görebiliyorum. Adım adım gitmeliyiz. Takım olarak gelişiyoruz ve çalışmaya devam etmek gerekiyor. Doğru yoldayız, daha da iyi çalışıp liderliği alacağız ve şampiyonluğa ulaşacağız” dediği kaydedildi.

İlk 11’deki Nesyri tercihi nedeniyle eleştirilen Tedesco, iki maçtır oyundan çıkarken ıslıklanan oyuncusuna destek verdi. 40 yaşındaki teknik adam, maçın ardından Faslı futbolcuyla özel görüşüp moralini bozmamasını istedi, takım için çok değerli olduğunun altını çizdi. Öte yandan A Milli Basketbol Takımı’nın Bosna Hersek maçında sakatlanan F.Bahçe Beko’dan Onuralp Bitim’in sağ ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı.

DURSUN’A CEZA YOK

Kocaelispor'un golcüsü Serdar Dursun, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip edip sosyal medya hesabından paylaşım yapınca Yeşil-Siyahlı taraftarların büyük bölümünden tepki gördü.

Paylaşımını kaldıran Dursun hakkında konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, “Stattan izlemekle televizyondan izlemek arasında fark yok. Ayrıca Fenerbahçe geçmişi olan bir oyuncu, bunu da gizlemiyor. Bu takım için savaşan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu nedenle bir paylaşım yüzünden futbolcumuzu kaybetmek gibi bir hata yapamayız. Hataysa, elbette izinden döndüğünde konuşulur ve gerekiyorsa özür diler” dedi.

YILDIZ FUTBOLCULARA ÖZEL KRAMPON

Spor giyim markası Adidas, ikonik futbol kramponu Predator’un yeni versiyonunu dünyaca ünlü yıldızlar Bellingham, Bonmati, Pedri, Trent Alexander-Arnold ve Russo ile tanıttı. Adidas Tasarım Başkan Yardımcısı Thomas Mace, “Predator DNA’sı tamamen kontrolle ilgilidir. Yeni Predator’da bu DNA’yı modern futbolun gerekliliklerine göre yeniden yorumladık. Daha hafif, daha keskin ve son derece hassas bir yapı ortaya koyduk” dedi.