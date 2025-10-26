F.Bahçe üyeleri, yönetimin istediği tüm maddeleri onayladı: Saran’a tam yetki

Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda üyeler, başkan Sadettin Saran ve yönetiminin istediği yetkiyi verdi. SarıLacivertlilerin başkanlık seçiminde reddedilen, kulübün taşınmazları, gayrimenkulleri ve hisseleriyle ilgili yönetimin yetki istediği 11., 12., 13. maddeler bu kez oyçokluğuyla kabul edildi.

Başkan Saran ve ekibi, tüm maddelerle ilgili üyelere detaylı bilgilendirme yaptı. Eski başkan Ali Koç ve yönetimi, maddelerin tamamına evet oyu verdi.

Sadettin Saran, üyelere yaptığı teşekkür konuşmasında “Bizim sorumluluğumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil F.Bahçe’nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bunun için sayenizde geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık. Şampiyonluk sadece transferlerle değil doğru analiz ve planlamayla kazanılır. Hedefimiz kısa vadede mevcut kadronun performansını en üste çıkarmak, devre arasında da doğru hamleleri yapmaktır. Taraftarımızdan ricam şu, en iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz anlayışını benimseyelim. Hasretini çektiğimiz futbol olmak üzere yarıştığımız her alanda zirveye çıkma hedefinde olan bir yönetim anlayışıyla görevde olacağız” dedi.

KOÇ ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

F.Bahçe’nin 21 Eylül 2025 itibarıyla borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu açıklandı. F.Bahçe Başkanvekili Murat Salar, finansal tablolarda 4 milyar 129 milyon 412 bin lira olarak görülen diğer borçlar kaleminde eski başkan Ali Koç’un 3 milyar 510 milyon lira alacağı olduğunu belirtip, “Sayın Ali Koç, vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti” diye konuştu.