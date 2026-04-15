F.Bahçe yönetimi hakem kararlarını videoyla gösterdi: TFF’ye çıkarma

Fenerbahçe'den sezonun bitimine 5 hafta kala kritik bir hamle geldi. Şampiyonluk için iddialı bir konum yakalayan Sarı-Lacivertlilerde yönetim, kritik maçlar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’na çıkarma yaptı.

Fenerbahçe, Riva’ya hazırladığı özel dosyayla gitti. Sezon başından bu yana hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçlarındaki lehte ve aleyhte hakem hataları videolarla görüntülü şekilde federasyon temsilcilerine sunuldu.

Özellikle Fenerbahçe’nin puan kaybına yol açan maçlarda Sarı-Lacivertlilerin aleyhine yapılan hatalı kararlar da dosyaya eklendi. Hakem atamaları, Galatasaraylı futbolculara verilmeyen kartlar, hangi hakemin hangi maçlarda rakiplerine atandığı gibi detaylı bazı bilgiler de Fenerbahçe yönetimi tarafından TFF’ye aktarıldı. Sarı-Lacivertli yönetimin, yarın bir kez daha TFF’ye gidip bu kez başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceği öğrenildi.

Bu toplantıda sezonun geride kalan 5 maçına yabancı VAR hakemi, 26 Nisan’daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için de yabancı orta hakem talebinin iletileceği bildirildi. Ayrıca her maça VAR odasında kulüplerden 1’er gözlemci bulunması da istenecek.