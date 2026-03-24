F.Bahçeli stoper tam iyileşmeden Slovakya kadrosunda yer aldı: Skriniar’da milli endişe

Fenerbahçe'de19 Şubat’taki Nottingham Forest maçında sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar’ın ülkesi Slovakya’nın Dünya Kupası Play-Off karşılaşmaları için aday kadroya alınması endişe yarattı.

Tam iyileşmeyen ve erken oynaması halinde sakatlığın nüksetme ihtimali yüksek olan Skriniar için verilecek karar Sarı-Lacivertliler adına büyük önem taşıyor. Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona’nun “Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı” demesi riski ortaya koydu.

Slovak stoperin yokluğunda kritik kayıplar yaşayan F.Bahçe’de sağlık heyeti, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.