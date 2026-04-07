F.Bahçeli yıldız attığı 2 kritik golle tarihi performans ortaya koydu: Kerem’in haftası

Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu hem A Milli Takım’da hem SarıLacivertli formayla kolay kolay unutulmayacak bir haftayı geride bıraktı, tarihi gollere imza attı. Aktürkoğlu, geçen hafta salı gecesi AyYıldızlıların Kosova’yı 1-0 yendiği maçta fileleri havalandırarak Türkiye’nin 24 yıllık hasretini dindirip Milli Takımı Dünya Kupası’na taşıdı.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’la karşılaştığı derbide yedek kalsa da oyuna girip 90+11. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Sarı-Lacivertlileri şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Aktürkoğlu, 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi. ASENSIO 1 MAÇ YOK - F.Bahçe’de derbide sakatlanan Asensio’nun dizinde ödem tespit edildi. 30 yaşındaki futbolcu, dün sabah yapılan muayenenin ardından detaylı kontrol için ikinci bir MR’a daha girecek.

İspanyol futbolcunun sakatlığının ciddi görünmediği ancak riske edilmeyip bu hafta Kayserispor deplasmanında forma giymeyeceği öğrenildi.