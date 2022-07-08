F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen kazandı.
Hollandalı pilot Max Verstappen Avusturya'da sıralama turunu önde bitirdi.
Son şampiyon Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 4.984 saniyelik süresiyle en hızlı turu attı.
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 0.029 saniye arkasında ikinciliği, takım arkadaşı İspanyol Carlos Sainz ise Verstappen'den 0.082 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü elde etti.
MERCEDES'İN İKİ ARACI DA KAZA YAPTI
Sıralama turlarının son seansında Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotları Lewis Hamilton ve George Russell kaza yaptı.
Pilotların Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sprint yarışı yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek.
Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek. 71 turluk yarış da 10 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
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