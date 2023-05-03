F1’de dengeler değişti

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

İkinci kez damalı bayrağı ilk sırada geçen Meksikalı pilot 87 puana yükselirken lider konumdaki takım arkadaşı Verstappen’i (93) takibini sürdürdü. Yeni sistemin ilk kez uygulandığı Azerbaycan’da cuma günü sıralama turu koşuldu, cumartesi ise sprint yarışı heyecanı yaşandı. Hem sprint hem de normal yarışa Ferrari’den Charles Leclerc ilk sıradan başlarken her iki mücadeleyi Sergio Perez kazandı. Ana yarışta ilk kısımdan liderliği kolaylıkla ele geçiren Verstappen, pit stop yapmasının ardından güvenlik aracının piste girmesi ve diğer pilotların bu turda pite gelmesiyle avantajını kaybetti. Verstappen’in ikincilik için Leclerc ile mücadelesinin yarattığı zaman kaybını iyi değerlendiren Perez, takım arkadaşını DRS mesafesine yaklaştırmadan yarışı kazanmayı başardı. Bu yıl ilk kez podyum gören Leclerc üçüncü, Aston Martin’den Alonso 4., Ferrari’den Sainz 5., Mercedes pilotu Hamilton ise yarışı 6. tamamladı. Şampiyonanın 5. yarışı bu hafta sonu Miami’de koşulacak.

