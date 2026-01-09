Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 09:43:00
Haber Merkezi
Fabian Ruiz kimdir? Fabian Ruiz kaç yaşında, nereli? Fabian Ruiz Galatasaray'a mı geliyor?

Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'in Galatasaray'ın radarında yer aldığı iddia edildi. Peki, Fabian Ruiz kimdir? Fabian Ruiz kaç yaşında, nereli? Fabian Ruiz Galatasaray'a mı geliyor?

PSG'nin rotasyonunda bu sezon sınırlı süre alan yıldız futbolcu Fabian Ruiz, Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirmek istediği transfer döneminde transfer gündemine oturdu. Peki, Fabian Ruiz kimdir? Fabian Ruiz kaç yaşında, nereli? Fabian Ruiz Galatasaray'a mı geliyor?

Image

FABIAN RUIZ KİMDİR?

Fabian Ruiz Peña, 3 Nisan 1996 tarihinde İspanya'nın Los Palacios y Villafranca kentinde doğdu. 1.89 boyundaki Fabian Ruiz, merkez orta saha mevkiinde görev yapıyor ve sol ayağını etkili kullanmasıyla tanınıyor.

Image

FABIAN RUIZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

  • Real Betis B
  • Real Betis 
  • Elche
  • Napoli
  • Paris Saint-Germain
