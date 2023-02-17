Fabio Borini'nin Beşiktaş'a transfer şartı
Transfer dönemi sürerken Süper Lig ekibi Beşiktaş da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'te forma giyen İtalyan Fabio Borini'yi renklerine bağlamak için uğraşıyor.
Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Fatih Karagümrük oyuncusu Fabio Borini ile pazarlık masasında olduğu ortaya çıktı.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini için 2 milyon Euro bonservis isteyen VavaCars Fatih Karagümrük'le yaptığı pazarlığın yanı sıra Borini'yle de sözleşme ayrıntıları konusunda anlaşma zemini aradığını duyurdu.
İtalyan oyuncunun 1.7 milyon Euro'dan 1,5 yıllık sözleşme ve bonuslar içeren sözleşmede ısrarcı olduğu vurgulandı. Haberin devamında, sürecin ara transfer dönemi içinde bitmemesi halinde, sezon sonuna da sarkabileceği yer aldı.
VavaCars Fatih Karagümrük forması altında bu sezonki performansıyla dikkat çeken Fabio Borini, 21 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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