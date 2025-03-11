Fabio Capello'dan Guardiola misillemesi!

İtalyan futbol efsanesi Fabio Capello, ünlü teknik direktör Pep Guardiola'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Fabio Capello'dan Guardiola misillemesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:19

İtalyan futbol efsanesi Fabio Capello, ünlü teknik direktör Pep Guardiola'ya yönelik sert eleştiriler yaptı. 

El Mundo'nun haberine göre Capello, Guardiola'nın futbol üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunu savundu.

Capello, "Guardiola'da en sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Onun kibri. 'Oyuncular kazanmıyor, ben kazanıyorum' diyebilmek için her şeyi değiştiriyor. Futbola çok zarar verdi. Çünkü herkes onu kopyalamak için uğraştı." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Fabio Capello #pep guardiola #Manchester City
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