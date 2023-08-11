Fabrizio Romanı duyurdu! Fenerbahçe Cengiz Ünder için Marsilya ile anlaştı...
Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder transferi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe Milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe milli futbolcuya 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek. Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
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