Falcao'nun 7 dakikalık şovu! Önce attı sonra yattı...

07 Kasım 2021 Pazar, 12:34

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı. Real'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kroos ve 38. dakikada Karim Benzema kaydetti.

FALCAO YİNE ATTI, SAKATLANDI!

Konuk ekip Rayo Vallecano'nun tek golü ise 76. dakikada Falcao'dan geldi. Kolombiyalı yıldız, 69. dakikada dahil olduğu maçta, 76. dakikada fileleri buldu, 81. dakikada ise sakatlanarak kenara geldi.

Öte yandan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 8. maçında 5. golüne imza attı. Bu sonucuna ardından Real Madrid puanını 27'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi. Rayo Vallecano ise 20 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Real Madrid Granada ile deplasmanda karşılaşacak. Rayo Vallecano ise Mallorca ile kozlarını paylaşacak.