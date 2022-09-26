Faroe Adaları yenilgisi sonrası şok iddia!

26 Eylül 2022 Pazartesi, 07:46

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Futbol takımının Faroe Adalarına 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulunudu.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamları...

"Top atamayabilirsin, ayağının altından top da kaçabilir, kendi kalene gol atabilirsin ama buradan buraya da koşarsın arkadaş yahu! Bunu yapamıyorsan futbol sahtekarlığı yapıyorsun demektir.

4-2-4, 4-3-3 hepsi hikaye. Türk Milli Takımı'nı al, Faroe Adaları'na veri. Adamlar müthiş mücadele ettiler. Adamlara bayıldım, aman aman bir takım da değil. Çatır çatır top oynadı adamlar. Sen sahada al gülüm, ver gülüm yaptın

Afedersin keçi gibi, eşek gibi koş mağlup ol gerekirse. Beni kim tutabilir koşmak için. Adama girip alıcam topu de! Adamlar bizden ne toplar kazandılar

İlk maçta Trabzon'un kalecisi oynadı diye Fenerbahçeliler yaylım ateşi yapmış. Bugün Fenerbahçe kalecisi oynadı işte, buyrun. Şu anda Türkiye Milli Takım kalesini koruyacak kaleci yok ya. Şöyle gönül rahatlığıyla kalemde kaleci var dedirtmiyorlar. Türkiye'de bir tane doğru düzgün kaleci var o da Galatasaray'da oynuyor ve yabancı

Faroe Adaları'na da yenildik. 7-8 senedir aynı şeyleri söylüyorum ve felaket tellalı diyorlar. Türk futbolu yerde sürünmüyor, betonun altında. Atacaksınız o üzerindeki betonu, kendisi altında yatıyor. Bakıyorum herkes tozpembe, transferler geliyor, havalimanlarına bindirilmiş kıtalar gidiyor. Bankalardan kredi alınıyor, sonra yalvarıyorlar. Bakanlara milletvekillerine yalvarıyorlar

Bazı kulüplerde hırsızlık dizboyu. Buraya biz tesadüfen gelmedik ki. Ekonomik olarak Avrupa'da 6. sıradaymışız. Adamlar aman aman oynamadılar, adam gibi erkek gibi mücadele ettiler."

"BELKİ DE KUNTZ'U GÖNDERELİM DEDİLER"

"Bizde 1-2 futbolcu hariç hepsi kaçak güreşti. Futbolcuların 'Şu Kuntz'u da yollayalım mı dediler mi' diye de içimden geçirdim. Gazetelerde öyle şeyler okuyorum ki, tezgah başlamış durumda. Belki de futbolcular soyunma odasında 'Biz Stefan Kuntz'u yollayalım milli takımdan' diye konuştular.

Kuntz'un basın toplantısının sonu muazzam bitti. Yönetim arkandayız diyorsa gidiyorsun demektir. Yanına gelsinler, arkanda durmasınlar. Arkana bakarsan düşersin. Bir başkan bunu dediği zaman gittin bitti iş"