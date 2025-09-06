Fas'tan Nijer karşısında beş gollü net galibiyet!

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda Fas, Nijer'i 5-0 mağlup etti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Prens Moulay Abdellah Stadı'nın açılış maçında Nijer'i ağırladı.

Maça sert başlayan Nijer'de 26. dakikada Abdoul-Latif Goumey, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran Fas, 29. dakikada Ismael Saibari ile öne geçerken 38. dakikada yine Ismael Saibari ile skoru 2-0'a getirdi.

Maçın ikinci yarısında kontrolü tamamen ele alan ev sahibi ekip, Ayoub El Kaabi ile 51. dakikada farkı 3'e çıkarırken 69. dakikada Hamza Igamane'nin kafa golüyle skoru 4-0'a getirdi.

84. dakikada Azzedine Ounahi ile bir gol daha bulan Fas, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Fenerbahçe'den Real Betis'e transfer olan Sofyan Amrabat, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En Nesyri, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ancak süre almadı.

Bu sonuçla E Grubu'nda 6'da 6 yapan lider Fas, puanını 18'e yükseltti. Bir maçı eksik Nijer ise 6 puanla 4. sırada yer aldı.