Fatih Akyel'den Jorge Jesus ve Fenerbahçe iddiası!

04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:26

Futbol kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi köklü camialarda forma giyen Fatih Akyel, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli hoca Jorge Jesus ile alakalı yorumda bulundu.

Akyel, Fenerbahçe'de Jesus'un şu anda güçlü olduğunu ancak; transfer stratejisindeki hataların deneyimli teknik direktörün sonu olabileceğini ifade etti. Ayrıca Akyel, Galatasaray ile ilgili analizinde Fatih Terim ve Arda Turan konusuna değindi. Sporx'e konuşan Fatih Akyel'in açıklamaları şu şekilde:

"JORGE JESUS BAŞARILI OLABİLİR AMA..."

Fenerbahçe'deki yeni dönemle ilgili analizini ilk olarak paylaşan Akyel, "Jorge Jesus, Fenerbahçe'de başarılı olabilir. Ama Fenerbahçe iyi bir kadro kurmak zorunda. Yoksa kimi getirirse getirsin başarılı olamaz. Fenerbahçe'de kadroyu 3-4 oyuncu haricinde yenilemen lazım. Altay'ı bu isimlerin en başına yazarım. Daha önce denediler. Sil baştan kadro yapmalılar ama bu iyi bir kadro olmalı. Başkanı bence önceki dönemlerde transferde yanlış yönlendirdiler. Yanlış oyuncular alındı ve kötü dönemler oldu. Aynısı tekrarlanmamalı" dedi.

"COMOLLI SUDAN ÇIKMIŞ BALIK GİBİYDİ"

Akyel, sarı-lacivertlilerin kadroya tartışılmayacak isimler alması gerektiğini belirterek, "Bence en kötüsü Damien Comolli'ydi. Comolli dönemi felaketti! Gelişi de yanlıştı. Neyin ne olduğunu bilmeyen bir futbol adamıydı. Türkiye'ye geldiğinde sudan çıkmış balığa döndü. Fenerbahçe, Avrupa'dan alacağı oyunculara dikkat etmeli. Oynayan(!) oyuncuları almaları gerek. Direkt katkı verecek oyuncuları alması lazım. Çünkü artık tek hedef şampiyonluk. Hata lüksü yok" ifadesini kullandı.

"İYİ OYUNCULAR ALINMAZSA GİDER"

Öte yandan Fatih Akyel, strateji hatalarının pahalıya mal olabileceğini söyledi. Akyel, "Jesus, Fenerbahçe'ye çok güçlü bir şekilde geldi. Mesut ile ilgili açıklamasına yaptığımızda Mesut'un yerine düşündüğü bir oyuncu var. Öyle sanıyorum. Kimse kimseyi kandırmasın. Jesus, eğer dediği oyuncu profilinde oyuncular alırsa 3 ay sonra görevde kalamaz ve gider. Hatta giderken Başkan Ali Koç'u da götürebilir" yorumunda bulundu.

"FENERBAHÇE CAMİASININ ARTIK SABRI YOK"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Akyel, Ali Koç'a da çağrı yaptı. Akyel, "Başkan gerekirse bu transfer konusuna müdahale etmeli, dahil olmalı. Jesus'un bahsettiği oyuncu tarzı; tanınmamış oyuncular. Bu bir risktir. Ya tutmazsa? Ligin ilk devresinde kıyamet kopar. Ligi kaybedebilirsin. Eğer öyle olursa da Jesus ve Koç birlikte gider. Hayalperest davranmamaları lazım. Jesus şu anda güçlü ama Fenerbahçe isim oyuncular almak zorunda. Çünkü ortada bir realite var; o da Fenerbahçe camiasının sabrının kalmadığı" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM VE ARDA TURAN KONUSU

Öte yandan genç teknik direktör, Galatasaray'da da benzer bir tablo olduğuna vurgu yaptı. Fatih Terim ve Arda Turan konusunda ise Akyel, "Galatasaray'da geçmişte de oyunculara plaket verildi. Arda Turan'ın iyi şekilde veda etmesi gerekirdi. Onore edilmesi gerekiyordu. Yeni yönetim gerekeni yapacaktır. Diğer konuya gelince... Fatih Terim, Galatasaray'a istediği zaman gelir. İyi kadro kurabilirlerse evet katkı verebilir. Yoksa Terim değil, kim gelirse gelsin, kötü kadroyla katkı veremez. Galatasaray'ın da iyi bir yapılandırmaya ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.

FATİH AKYEL'İN KARİYER HEDEFİ

Kendi kariyer planıyla ilgili olarak, "Yeni sezon için takımlarla görüşüyoruz. Süper Lig'de ya da TFF 1. Lig'de en azından bir takımda olmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.