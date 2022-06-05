Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile anlaşmaya yakın

05 Haziran 2022 Pazar, 22:21

Süper Lig 'de geride bıraktığımız sezonu 8. sırada tamamlayan ve teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı.

Volkan Demirel ile ayrılık kararı alınmasının ardından hızlı bir şekilde yeni sezon öncesinde yeni teknik direktör için kollarını sıvayan Kırmızı-Siyahlı ekip, İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'yu gündemine almıştı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Andrea Pirlo ile ekonomik şartlar üzerinde anlaşmaya yakın. Yarın kulüp ile teknik adam arasında anlaşmanın tamamlanması için bir video konferans görüşmesinin yapılacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.