Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile anlaşmaya yakın
Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek isteyen Karagümrük'ün İtalyan teknik adam ile ekonomik şartlar üzerinde anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Süper Lig 'de geride bıraktığımız sezonu 8. sırada tamamlayan ve teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı.
Volkan Demirel ile ayrılık kararı alınmasının ardından hızlı bir şekilde yeni sezon öncesinde yeni teknik direktör için kollarını sıvayan Kırmızı-Siyahlı ekip, İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'yu gündemine almıştı.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Andrea Pirlo ile ekonomik şartlar üzerinde anlaşmaya yakın. Yarın kulüp ile teknik adam arasında anlaşmanın tamamlanması için bir video konferans görüşmesinin yapılacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.
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