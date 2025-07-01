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Fatih Karagümrük'de Marcel Licka dönemi!

Fatih Karagümrük'de Marcel Licka dönemi!

1.07.2025 20:24:00
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Haber Merkezi
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Fatih Karagümrük'de Marcel Licka dönemi!

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Çek çalıştırıcı Marcel Licka ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'e yeniden yükselen Fatih Karagümrük, teknik direktör tercihini Marcel Licka'dan yana kullandı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden 47 yaşındaki Çekyalı çalıştırıcı, Belarus'ta Dynamo Brest ile 1 Lig, 1 Kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Rus ekibi Orenburg'u 2 kez Rusya Premier Ligi'ne çıkaran Licka, son iki sezonunu geçirdiği Dinamo Moskova'da 2023-2024 sezonunda ligin en iyi teknik direktörü seçildi.

Marcel Licka'ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

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