Fatih Karagümrük, evinde Malatyaspor'a gol oldu yağdı
Trendyol 1. Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 12. hafta maçında Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede Karagümrük sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 5'te Djilobodji, 12'de Camacho, 36 ve 49'da Göktan Gürpüz, 45+3'te Lamkel Ze ile 69'da penaltıdan Wesley kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü 34'te Mert Altıntaş attı.
Fatih Karagümrük bu sonucun ardından puanını 21'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Fatih Karagümrük #yeni malatyaspor
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