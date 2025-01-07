Fatih Karagümrük, kupada Rizespor'u tek golle geçti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük, sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Çağtay Kurukalıp attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Rizespor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.
Fatih Karagümrük, kupada bir sonraki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, 1. Lig'de hafta sonunda Iğdır FK'ye konuk olacak.
Rizespor, kupadaki bir sonraki maçında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karadeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Hatayspor'a konuk olacak.
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