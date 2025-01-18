Fatih Karagümrük, son dakikalarda yıkıldı!

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Amed SK ile 1-1 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük, son dakikalarda yıkıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 19:00

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Fatih Karagümrük, Amed SK'ye konuk oldu. Diyarbakır Stadymu'ndaki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'ün golünü dakika 23'te Joao Camacho kaydetti. Amed SK'ye beraberliği getiren golü ise 90+6'da Yakal Taylan attı.

Karagümrük oyuncusu Marius Doh, 45+1 ve 60. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karagümrük bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Amed SK, 30 puana yükseldi. 

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Karagümrük, Çorum FK'yi konuk edecek. Amed SK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Trendyol 1.Lig #Fatih Karagümrük #Amedspor
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