Fatih Karagümrük'ten Trabzonspor maçı sonrası flaş tepki!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor'a 4-3 kaybetti.

Kulüp başkanı Süleyman Hurma maçın ardından canlı yayına bağlandığı Ekol TV'de isyan etti.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AYRILACAĞIM"

"Bu ligi oynanmaz hale getirdiler" diyen Hurma, "Kulüpler Birliği'nden ayrılacağım. Çünkü orada beraber oturmamızın anlamı yok. Büyük kulüpler var. Korunan kulüpler var. Bir de bizim gibi her şeyi kendi imkanlarıyla yapmak zorunda olan ve ezilen kulüpler var. Artık Kulüpler Birliği'nde olmayacağım. Diğer Anadolu takımları'nın da olmaması için elimden geleni yapacağım. Büyük kulüpler kazanınca kuzu gibiler. Kimsenin sesi çıkmıyor. Galatasaray maçında yediğimiz ilk gol faul. Kimsesin sesi çıkmadı" ifadelerini kullandı.