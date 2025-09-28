Inter, Cagliari deplasmanında hata yapmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.09.2025 09:31:00
İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Inter, deplasmanda Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Inter, Cagliari'ye konuk oldu.

Unipol Domus Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lautaro Martinez ile 82. dakikada Francesco Esposito kaydetti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 9'a yükseltti. Cagliari, 7 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Cremonese'yi konuk edecek. Cagliari, Udinese deplasmanına gidecek.

