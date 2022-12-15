Fatih Karagümrük'te Caulker ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 22:00
Fatih Karagümrük'te Caulker ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık daha gerçekleşti.

TRT Spor'un haberine göre, İstanbul temsilcisi, sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker ile yollarını ayırdı.

Karagümrük, sezon başında Caulker'i, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

İstanbul ekibinde 7 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, bir kez ağları havalandırdı.

Fatih Karagümrük, daha önce Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin ile de yollarını ayırmıştı.


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